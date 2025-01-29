Eşini silahla öldüren kadın tutuklandı

İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde önceki akşam geç saatlerde yaşanan olayda, Emrah D. ile eşi Aysel D. arasında gece geç saatlerde evlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Aysel D., evde bulunan tabancayı alarak eşine ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, Emrah D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüpheli Aysel D.'yi suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aysel D., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı akşam, çiftin birlikte dışarı çıktığı ve bir eğlence mekanına gittiği öğrenildi. Eve döndüklerinde ise Emre D. eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek tartışmaya başlaması ile olayın yaşandığı ileri sürüldü.