Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk'ün cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:17

Eşini ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk'ün cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eşini ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk’ün cezası belli oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet geçirerek, yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu vurarak öldüren Adem Öztürk ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet ve 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak'ta bulunan apartman dairesinin 2'nci katında kan donduran 3 cinayet yaşandı. İddialara göre aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Adem Öztürk yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Nefik Öztürk, ve çocukları Selahattin ile Seher Öztürk'e ateş ederek öldürdü.

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiklerini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüpheli babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Adem Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adem Öztürk hakkında 'Altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"BAŞKA YOL BULAMADIM"

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Adem Öztürk, avukatı ve oğlu Sergen Öztürk katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Adem Öztürk, "Çok pişmanım, oğullarım uyuşturucu satıyorlardı ve beni öldürmek için plan yapmışlardı. Büyük oğlumun 29, küçük oğlumun 19 suç dosyası var. Ailem bana sürekli hakaret ve küfür etti. Kızım benim suratıma tükürdü. Ben olayın yaşandığı gün evime alışveriş yapıp gittim. Başka yol bulamadım" İfadelerini kullandı. Mahkeme avukat beyanlarının ardından hükmü açıkladı. Mahkeme, Adem Öztürk'e kızı Seher Öztürk'ü 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, oğlu Selahaddin Öztürk'ü 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay ve eşi Nefik Öztürk'ü 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

Eşini ve iki çocuğunu öldürdü

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Eşini ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk'ün cezası belli oldu
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