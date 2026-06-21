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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Eşini ve kızını katletti, kendini yaraladı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Eşini ve kızını katletti, kendini yaraladı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, eşini ve kızını öldürdükten sonra kendini de yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Timurkaan, eşi Feray Timurkaan ile kızları Berra ve Beyza ile tartışmaya başladı. Nevzat Timurkaan, tabancayla ateş ettiği eşi ve kızlarını yaraladı. Saldırgan baba ardından da kendini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feray Timurkaan ile kızı Beyza Timurkaan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berra ve Nejdet Timurkaan'ın tedavileri sürdüğü belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Eşini ve kızını katletti, kendini yaraladı
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