Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!

Yürürken kardeşim Yusuf yanımda, onun yanında yeğenim Ecrin vardı. O anda patlama oldu. O an içimden bir parça koptu. Kardeşim ve yeğinim gözlerimin önünde hayatını kaybetti" diye konuştu.

Terörü lanetleyen Yasin Meydan, "Ülkemizi terör örgütleri yıkamaz, sadece canımızı acıtır. Ülkemizden ellerini, ayaklarını çeksinler.