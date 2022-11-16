Haberler Yaşam Haberleri Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:42 Son Güncelleme: 16.11.2022 16:24

Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, 2 çocuk annesi Mevlüdiye Meydan (34) terörü lanetledi. Meydan, "Aslında bu acıyla çok söyleyebilecek bir şeyim yok ama bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere bakanlarımız ve yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Ben hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmadım, acımı rahat yaşayabildim. Terörün her türlüsüne lanet olsun." dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!

Meydan Ailesi Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Yusuf Meydan'ın ağabeyi Yasin Meydan (36) da kardeşlerinin 12 Kasım Cumartesi günü nişanı için ailece İstanbul'a gittiklerini kaydetti.

Adana'ya dönecekleri gün İstiklal Caddesi'nde gezmeye çıktıklarını belirten Meydan, "Çocuklara yemek yedirmek için geziyorduk. Ben, kardeşim, yeğenim, eşim, iki çocuğum ve yengem vardı.

Yürürken kardeşim Yusuf yanımda, onun yanında yeğenim Ecrin vardı. O anda patlama oldu. O an içimden bir parça koptu. Kardeşim ve yeğinim gözlerimin önünde hayatını kaybetti" diye konuştu.

Terörü lanetleyen Yasin Meydan, "Ülkemizi terör örgütleri yıkamaz, sadece canımızı acıtır. Ülkemizden ellerini, ayaklarını çeksinler.

Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

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Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
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