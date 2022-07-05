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Giriş Tarihi: 5.7.2022 23:03

Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar etti

DHA
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Mersin'de Ali Dilek (31), eşi Nurgül Gülsoy Dilek (25) ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit'i tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Dilek ailesinin evinden peş peşe silah sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, evin zilini çaldı ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, Ali Dilek, eşi Nurgül Gülsoy Dilek ve 3 yaşındaki oğulları Yiğit'i başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Polisin ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- baba ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Ali Dilek'in, eşini ve oğlunu öldürdükten sonra aynı silahlı intihar ettiği belirlendi. Anne- baba ve çocuklarının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar etti
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