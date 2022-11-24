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Giriş Tarihi: 24.11.2022

Eşini vurdu canına kıydı

İzmir’de eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Yaşar Şaşmaz cinnet getirdi. Eşi İpek Şaşmaz’ı pompalı tüfekle vuran cani koca sonra kendi canına kıydı. İpek Şaşmaz yoğun bakımda tedavi altına alnıdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşini vurdu canına kıydı
İzmir'de cinnet getiren 57 yaşındaki Yaşar Şaşmaz, 44 yaşındaki eşi İpek Şaşmaz'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra canına kıydı. İpek Şaşmaz ağır yaralanırken, Yaşar Şaşmaz ise yaşamını yitirdi. İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk ettiği, çiftin bu nedenle tartıştığı öğrenildi.
Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Urla ilçesi Yaka Mahallesi Martı Sokak'taki bir evde meydana geldi. İpek Şaşmaz ile eşi Yaşar Şaşmaz arasında oturdukları evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gerginliğin artması sonucu, Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya başladı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi. Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendini sokağa atarak saldırgandan kaçmayı başardı.

EŞİ EVİ TERK ETMİŞ
Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce kasığına sonra da başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaşar Şaşmaz'ın silahı ateşlediği sırada bahçede bulunan bir köpeğin de isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İpek Şaşmaz'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan İpek Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İpek Şaşmaz'ın bir hafta önce evi terk etmesi gerekçesiyle çiftin arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Yaşar Şaşmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İpek Şaşmaz'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Eşini vurdu canına kıydı
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