Eşini vurmak isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'da, 30 yaşındaki Mehmet Özer tartıştığı eşine tüfekle ateş etmek isterken annesinin önüne geçen 5 yaşındaki kızı Hira Nur'u vurarak ölümüne neden oldu. Kulu ilçesindeki Kemaliye Mahallesinde, önceki akşam meydana gelen olayda, Mehmet Özer, henüz bilinmeyen nedenle eşi Şehadet Özer (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın kızı Hira Nur'u da alıp evden çıkmak istedi. Bunun üzerine Özer av tüfeği ile eşine doğru ateş etti. Bu sırada annesinin önüne geçen Hira Nur ve Şehadet Özer, saçmaların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Dilan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Şehadet Özer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Özer ifadesinde, "Eşimle tartışıp kavga ettik. Eşim yakınındaki babasının evine gitmek isterken korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim. Ama çocuğuma isabet etti" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Mehmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiranur Ö.'nün cenazesi de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.