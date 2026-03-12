Eşini yaraladığı iddiasıyla yargılanan polis memuru ağır cezada yargılanacak

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakmak'ı yüzünden yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Yasin Çakmak'ın, duruşması Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sanık Yasin Çakmak ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, müşteki Fatma Çakmak duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı savunma yapması için Yasin Çakmak'a söz verdi.

EŞİNİN İNTİHAR ETMESİNDEN ENDİŞE ETMİŞ

Olay günü yaşananları anlatan Çakmak, akşam yemeğini kendisinin hazırladığını ve ailece yemek yediklerini söyledi. Yemekten sonra eşinin tuvalete gideceğini ve bir süre kalabileceğini söylediğini belirten Çakmak, bu sırada odaya geçerek temizlik yaptığını ifade etti. Yaklaşık 45–50 dakika sonra banyoya kirli çamaşır bırakmak için gittiğini anlatan Çakmak, "Elimdeki bezleri ve çorapları kirli sepetine atmak için eğildiğimde içinde bir telefon olduğunu fark ettim. Şaşırdım ve telefonu aldım. İncelediğimde, daha önce eşimin kendi telefonu bozulduğu için bir arkadaşından geçici olarak aldığı telefon olduğunu gördüm" dedi. Gördüğü mesajlar karşısında şoke olduğunu öne süren Çakmak, banyodaki telefonda eşine ait bir ses kaydı bulunduğunu söyledi. Kaydı dinlediğinde eşinin karşı tarafa kendisini "kraliçe arı" olarak anlattığını duyduğunu iddia eden Çakmak, telefonu görünce elinin ayağının titrediğini belirtti. Eşine telefonu sorduğunda, "Çabuk o telefonu bana ver, içine bakamazsın" dediğini aktaran Çakmak, mutfağa geçtiklerinde eşinin bıçak çekmecesine yönelerek kendisinden telefonu istediğini öne sürdü. Müdahale ettiği sırada eline bıçak saplandığını, bu sırada otizmli oğlunun da olaya tanık olduğunu söyledi. Çakmak, eşinin daha sonra silahı aradığını duyduğunu, silahı bulmasından korktuğu için kapıyı kırarak odaya girdiğini ve eşinin beylik silahını kendisine doğrulttuğunu iddia etti. Bunun üzerine silahı almak için aralarında boğuşma yaşandığını ve silahı güçlükle eşinin elinden aldığını belirtti. Çakmak, o sırada eşinin kendisini vurmasından değil, intihar etmesinden endişe ettiğini söyledi.

"BEN BİR AİLE FACİASINI ENGELLEDİM" DİYE SAVUNMA YAPTI

Silahı eşinin elinden aldığını söyleyen Çakmak, hemen şarjörü çıkarıp namludaki mermiyi boşalttığını ifade etti. Bu sırada komşuların eve geldiğini belirten Çakmak, onların da yardımıyla aşağıya indiğini söyledi.Apartman önüne indiklerinde ambulans ve polis ekiplerinin bulunduğunu anlatan Çakmak, eşinin de beşinci kattan kendi yürüyerek indiğini öne sürdü. Çakmak, "Burada anlatıldığı gibi bilincinin kapalı olduğu bir durum yoktu. Ben bir aile faciasını engelledim. Bıçağı elinden aldım ama kendisine zarar vermedim. Silahı da aldım ve onu da kullanmadım. Ben aldatıldım, ailemin temelini yıkan bir durumla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

YÜZÜNDE 60 DİKİŞ VAR

Müşteki Fatma Çakmak ise eşinin olay günü eve geldiğinde gergin olduğunu ve yemeği beğenmeyerek mutfağa geçtiğini söyledi. Sanığın telefonunu kontrol ettiğini ve kendisine "KADES'i mi yükledin?" diye sorduğunu belirten Çakmak, boşanmak istediğini söylemesi üzerine eşinin kendisine sert bir tokat attığını iddia etti. Kendisine saldıracağını düşündüğü için mutfaktan bıçak aldığını ancak sanığın bıçağı elinden aldığını anlatan Çakmak, eşinin bu sırada kendi elini yaraladığını söyledi. Daha sonra yatak odasına götürüldüğünü, sanığın silahını çıkararak şarjörü ve mermiyi kendisine taktırmaya çalıştığını öne sürdü. Sanığın kendisine silahı şakağına dayatmasını istediğini iddia eden Çakmak, oğlunun gelmesi üzerine kapıyı kilitlediğini ancak sanığın kapıyı kırarak içeri girdiğini söyledi. Darp sonucu bayıldığını belirten Çakmak, yüzünün jiletle kesildiğini ve yüzünde yaklaşık 60 dikiş bulunduğunu ifade etti. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Çakmak, beraatini talep etti. Olay gecesini anlatan komşu tanık Z.E., saat 23.00 sıralarında kapılarının çalındığını ve yardım isteyen çocuğun kapıya geldiğini söyledi. Bunun üzerine önce eşinin, ardından kendisinin eve gittiğini belirten Z.E., yatak odasına girdiklerinde Fatma Çakmak'ın yatakta kanlar içinde olduğunu, Yasin Çakmak'ın ise sırtı dönük şekilde üzerine eğilmiş halde bulunduğunu ifade etti. Z.E., eşinin ve diğer komşuların Yasin Çakmak'ı Fatma Çakmak'ın üzerinden uzaklaştırdığını, ardından sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini ve ilk müdahalenin yatak odasında yapıldığını, daha sonra Fatma Çakmak'ın aşağıya indiğini anlattı.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığa isnat edilen eylemin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği kanaatine varıldığını belirtti. Bu nedenle dosya hakkında görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Fatma Çakmak'ın avukatları ise sanığın eylemlerinin 'kadına karşı nitelikli kasten yaralama' ve 'tehdit' değil, 'öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, savcılık mütalaası doğrultusunda "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanık Yasin Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.