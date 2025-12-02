Eşinin altınlarını çalıp kumara yatırdı

İstanbul Sarıyer Yenimahalle'de yaşayan Ezgi Özcan, 5 Kasım sabahı evde biriktirdiği altınların yerinde olmadığını fark edince soluğu en yakın polis merkezinde aldı. Şikayetin ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek altınların Adnan Kahveci Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda bozdurulduğunu tespit etti.

Görüntülerdeki kişinin kimlik taraması yapıldığında şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Olağan şüpheli, mağdurun eşi Mert Özcan'dı. Polisler, Özcan'ın 11 Kasım günü Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe olduğunu belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Kuaförde gözaltına alınan Mert Özcan, polis merkezinde verdiği ifadede, "Altınları ben aldım. Kumar borcum vardı, kapatmak için bozdurdum" diyerek suçunu itiraf etti.