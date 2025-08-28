Haberler Yaşam Haberleri Eşinin bıçakladığı kadın öldü: 20 gün ölüme direndi
Giriş Tarihi: 28.8.2025 15:11

Gaziantep'te eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan 67 yaşındaki Ayten Alıcı, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

10 Ağustos günü Nizip ilçesinşn Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Alıcı (64) ile eşi Ayten Alıcı (67) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşini ekmek bıçağıyla 14 yerinden yaralayan İbrahim Alıcı, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunmuştu. Olaydan sonra yakalanan İbrahim Alıcı tutuklanıp cezaevine gönderilirken, ilk tedavisinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ayten Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Ayten Alıcı'nın AK Parti Nizip İlçe Kadın Kolları kurucularında oduğu öğrenildi.

