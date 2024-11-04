Eşinin böbreğiyle hayata yeniden bağlandı

Genç yaşlarında Muğla'nın Menteşe ilçesinde birbirlerine âşık olup evlenen Hatice (52) ve Mesut Öztürk (54) çiftinin hayatı, Hatice hanıma böbrek yetmezliği teşhisi konmasıyla değişti. Acilen hastaneye yatırılan Hatice hanım, dört ay boyunca diyalize girmek zorunda kaldı. Eşi Mesut bey ise teşhisin konduğu ilk günden itibaren 'Ben sevdiğim kadına böbreğimi veririm' dedi."Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ay önce 2024'ün ilk canlı nakli olan Hatice hanım, "Tek çarem eşimdi. Ve ameliyat sonrası âşık olduğum kişinin böbreğini taşımaya başladım, kurtuldum. Eşimi çok severken bir de organı ile yaşıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki eşimi seçmişim. Eşimin böbreği uymasaydı organ için sıra beklemem gerekecekti. Bu şekilde bekleyen bir sürü hasta var. Organ Bağışı Haftası'nda insanları organlarını bağışlamaya davet ediyorum. İnsanlar ölüm korkusunu yaşamasın diye bütün organlarımı bağışladım, oğlum ve eşim de bağışladı." dedi.Türkiye'de 21 yılda gerçekleştirilen toplam organ nakli sayısı 74 bin 704 (2002-2023)2023 Kasım itibari ile nakil bekleyen hasta sayıları:Böbrek: 24 bin 449Karaciğer: 2 bin 600Kalp: Bin 422Akciğer: 204Pankreas: 277Kornea: 4 bin 119