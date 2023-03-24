Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Kasım Sarıboğa (42), eşi Sultan Sarıboğa (40) ile evde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından mutfaktan bir bıçak alan Kasım Sarıboğa, eşinin boğazını kesti. Ardından da motosikletine binip olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan ve sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve elen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sultan Sarıboğa, hayatını kaybetti. İfadesinde eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üç çocuk annesi Sultan Sarıboğa'nın cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.