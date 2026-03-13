Eşinin canına kıydığını iddia etti, hâkim ‘cinayet’ dedi

Diyarbakır'da geçen yıl eşi Dilan Aslan'ı (37) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulvahap Aslan (37) hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek evde tartıştığı resmi nikahlı eşi Dilan Aslan'ı kendisine ait tabancayla öldürdüğü belirtildi. İddianamede yer alan ifadelere göre, maktul olaydan önce yeğeninin evine sığınmış, sanık ise peşinden Diyarbakır'a gelmiş, çocuklarıyla birlikte yaşayacağını şart koşmasıyla barışmışlardı.

Ancak olaydan 15 gün önce sanık tekrar Diyarbakır'a geldi ve tartışmanın ardından eşini öldürdü. Sanık, daha sonra yakınlarını arayarak eşinin intihar ettiğini iddia etti. İddianamede; sanığın olay yerinden valizleriyle ayrılması, 112'yi aramak yerine akrabasını araması ve çocuğunu annesinin yanında bırakıp apar topar gitmesi davranışları hayatın olağan akışına aykırı bulundu.