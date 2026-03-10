Eşinin dayısını öldüren sanık hakim karşısında! "Eşime sesli mesajlar attı"

TELEFONDAKİ KİŞİYE "BENİM KEYFİMİ BOZMA" DEMİŞ



Serkan Akdal'ın annesi Şirvan Akdal ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Olay günü ise oğlumu telefonla aradım. Oğlum da yeğenleriyle kavurma yediğini yarım saat sonra eve geleceklerini söyledi. Ancak eve gelmedi. Saat 21.00 sıralarında da aralarında olay olduğunu öğrendim. Hastanede oğlumun ölüm haberini aldım. Şikayetçiyim" dedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Y.T. ise dayısı Serkan Akdal ile yemek yedikleri sırada telefonunun çaldığını ve dayısının telefonun ucundaki kişiye "Benim keyfimi bozma, sen kimi öldürüyorsun" diye tepki gösterdiğini anlattı. Y.T., "Dayım 'Kendinizi savunun. Bana bir şey olmadan kimseye bir şey yapmayın' dedi. Murat ile karşılaştılar. Bıçağı görünce dayım üstüne gitti. Dayım bıçaklanınca karşı kaldırıma geçti. Ardından Murat D., diğer kuzenim olan B.A.'ya bıçak salladı. Sonra bıraktık dayıma koştuk. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşmada diğer tanık Selim N.'nin yanı sıra Murat D.'nin eşi Zehra D. ve Serkan Akdal'ın yaşı küçük oğlu S.A. (16) da ifade verdi. Duruşmada ses kayıtları dinlendi. Olaya ilişkin kamera görüntüleri izlendi. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde Murat D.'nin önden yürüdüğü, arkadaşı Selim N.'nin ise arkasından ilerlediği; sanığın bir süre sonra durarak bıçağını düzelttiği görüldü. Serkan Akdal'ın üstüne gittiği Murat D.'nin bıçağı havaya kaldırdığı görüntülere yansıdı. Murat D.'nın demir sopa ile omzuna darbe aldığı, yaşanan boğuşma esnasında Akdal'ın bıçaklandığı kamera görüntülerinde yer aldı. Mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.