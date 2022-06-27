Eşinin hasretini taşlara resim yaparak gideriyor

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası,8 torun sahibi 80 yaşındaki Yadigar Birinci, 17 yıl önce eşini kaybetti. Birinci, eşini kaybetmenin acısıyla kendisini bağ, bahçe ve taş duvar örme işlerine verdi. Birinci, zamanla hiç eğitimini almadığı duvar örme işini kendince geliştirerek taşlara şekil vermeye başladı.
Yalnızlığından ve oğlundan aldığı ilham ve destekle 70 yaşından sonra yeteneğini keşfeden Yadigar dede, 17 yıldır taşları sanat eserlerine çeviriyor.4 çocuğunu da okutup, iş sahibi yaptığını ifade eden Yadigar Birinci, " İlk olarak camide hafızlık görevi yaptım. Daha sonra gurbette inşaat işlerinde çalıştım. En son da berberlik işi yaptım. Kazandığım parayla çocuklarımı okuttum. Çünkü onların okumasını çok istiyordum. Hepsi Üniversiteyi bitirip mezun olduktan sonra evlendiler, işlerini kurdular. 17 yıl önce eşimi kaybettim. Çocuklarımın hepsi evlendi ve kendi evlerinde olduklarından dolayı eşimi de kaybedince yalnızlığa düştüm. İnşaatlarda çalışırken taş duvar örüyordum. Oradan bir esinti yaşayarak ve oğlumun bana verdiği destekle taş üzerine şekiller yapmaya başladım.70 yaşımdan sonra hiç eğitimini almadığım işe girdim. Hiçbir zaman "Ben yapamam" demedim, her zaman kafama koyduğumu "yapacağım. Eşimin hasretini taşlara resim yaparak gideriyorum" dedi.
"ONLARIN DUA'SI BANA YETİYOR"
Her gördüğü figürü taş üzerine oyma yaparak işleyebildiğini ifade eden Birinci, "Zor ve zahmetli bir iş. İlk olarak taşın üzerine Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmini işledim. Daha sonra hangi şekil veya resim gelirse onu kafamda tasarlayıp taş üzerine ince işçilikle oyarak resmi yaptım.10 yıldır taş üzerine resim yapıyorum. Ne çıraklık yaptım, ne de kalfalık yapıp bu işi öğendim. Kendi kendime yapmaya başladım. Bazen özel siparişler geliyor. Ben bu işi parayla yapmıyorum.5 metrekarelik atölyemde bir şeyle uğraşarak hayatımı sürdürüyorum. Buraya beni ziyarete gelenlere taş üzerini oyarak resim yaptığım eserleri ücretsiz olarak veriyorum. Onlardan bir dua aldığımda o bana yetiyor" dedi.
Yadigar Birinci, şekil verdiği taşların bir kısmının Maçka Belediyesi'nin önündeki parkta sergilendiğini, ve bunun kendisini mutlu ettiğini kaydederek, Maçka Belediyesi'nin önündeki parkta yaptığım eserler sergileniyor. Evimin hemen üst yol tarafında ise yaptığım çeşmenin üzerini taşları oyma işlemiyle yaptığım resimli figürlerle süsledim. Buradan geçenler durup, gerçekleştirdiğim sanatıma bakıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.