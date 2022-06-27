Eşinin hasretini taşlara resim yaparak gideriyor

Yalnızlığından ve oğlundan aldığı ilham ve destekle 70 yaşından sonra yeteneğini keşfeden Yadigar dede, 17 yıldır taşları sanat eserlerine çeviriyor.4 çocuğunu da okutup, iş sahibi yaptığını ifade eden Yadigar Birinci, " İlk olarak camide hafızlık görevi yaptım. Daha sonra gurbette inşaat işlerinde çalıştım. En son da berberlik işi yaptım. Kazandığım parayla çocuklarımı okuttum. Çünkü onların okumasını çok istiyordum. Hepsi Üniversiteyi bitirip mezun olduktan sonra evlendiler, işlerini kurdular. 17 yıl önce eşimi kaybettim. Çocuklarımın hepsi evlendi ve kendi evlerinde olduklarından dolayı eşimi de kaybedince yalnızlığa düştüm. İnşaatlarda çalışırken taş duvar örüyordum. Oradan bir esinti yaşayarak ve oğlumun bana verdiği destekle taş üzerine şekiller yapmaya başladım.70 yaşımdan sonra hiç eğitimini almadığım işe girdim. Hiçbir zaman "Ben yapamam" demedim, her zaman kafama koyduğumu "yapacağım. Eşimin hasretini taşlara resim yaparak gideriyorum" dedi.