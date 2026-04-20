Eşinin karaciğeriyle hayata tutundu

Bursa'da siroz tanısı konulan ve acil organ nakli kararı verilen Serkan Uzuntürk (47), uygun donör bulunamayınca hayati tehlike yaşamaya başladı. Eşinin gözü önünde erimesine dayanamayıp gönüllü olan eşi Zeynep Uzuntürk'ün (46) kilosu nakil için engel teşkil edince, 5 ayda 21 kilo verip nakle uygun hale geldi. Serkan Uzuntürk, eşinin karaciğerinin yüzde 60'ıyla yeniden yaşama döndü. Eşinin karaciğeriyle yaşama dönen Serkan Uzuntürk ise "Hayatımda alkol veya sigara kullanmadım. Siroz hastalığına yakalandım. Her sağlıklı bireyden imkanlar doğrultusunda nakil yapılabilir. Biz 23 yıllık evliyiz, eşimin karaciğeriyle yeniden hayata döndüm. Eşimi çok seviyorum" dedi.