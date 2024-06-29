Eşinin sevgilisi tarafından silahla başından vuruldu

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde yaşayan B.Z.Ç., emniyete giderek kocasının evden erken saatte çıktığını bir daha dönmediğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen ekipler, TOKİ 2. Etap Konutlarının arka kısmında bulunan boş arazi bir aracın park halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Aracın yanına giden emniyet ekipleri, aracın içerisinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark etti. Emniyet ekipleri yapılan incelemede araç içerisinde hareketsiz yatan şahsın Hüseyin Çakır olduğu ve başından silahla tek kurşunla vurulduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturmayı derinleştiren Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çakır'ın cinayete kurban gittiği tespit etti.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

40 saat gibi kısa bir sürede faili meçhul cinayet aydınlatan ekipler, olayın failinin İbrahim Ö. olduğu tespit ederek yakalayarak gözaltın aldı. Hüseyin Çakır'ın olay gecesi katil zanlısı İbrahim Ö. ile birlikte aynı araçla olay yerine geldiği, İbrahim Ö.'nün araç içerisinde 1 el tabanca atışı ile Hüseyin Çakır'ı kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin yasak ilişki sebebiyle işlendiği ortaya çıkarken, soruşturma kapsamında Hüseyin Çakır'ın eşi B.Z.Ç., gözaltına alındı.

EŞİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Hüseyin Çakır'ın eşi B.Z.Ç. ifadesinde kocasını yasak aşk yaşadığı İbrahim Ö.'nün öldürdüğünü itiraf etti. İbrahim Ö., ise cinayeti işlediğini itiraf ederek olayda kullandığı silahı kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.