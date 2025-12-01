Haberler Yaşam Haberleri Eşinin ziynetlerini çalıp kuyumcuda bozdurdu! Kumar borcu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 1.12.2025 14:18

İstanbul'da evinin kayıp altınlarını polise bildiren Ezgi Özcan’ın, ziynetlerini çalan kişinin eşi Mert Özcan olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheliyi bir erkek kuaföründe yakalarken, Özcan ifadesinde altınları kumar borcu nedeniyle aldığını itiraf etti.

Sarıyer Yenimahalle'de yaşayan Ezgi Özcan, 5 Kasım sabahı evde biriktirdiği altınların yerinde olmadığını fark edince soluğu en yakın polis merkezinde aldı. Şikayetin ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek altınların Adnan Kahveci Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda bozdurulduğunu tespit etti. Görüntülerdeki kişinin kimlik taraması yapıldığında şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Olağan şüpheli, mağdurun eşi Mert Özcan'dı.

KUMAR BORCU İÇİN EŞİNİN ALTINLARINI ÇALMIŞ

Polisler, Özcan'ın 11 Kasım günü Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe olduğunu belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Kuaförde gözaltına alınan Mert Özcan, polis merkezinde verdiği ifadede, "Altınları ben aldım. Kumar borcum vardı, kapatmak için bozdurdum" diyerek suçunu itiraf etti.

