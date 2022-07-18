Eşit Ağırlık Bölümleri taban puanları kaç? (TM) ve (EA) 2022 Eşit Ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçların ardından YKS taban puanları, tercihler ve başarı sıralaması öncelikli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu noktada; TM ve EA türlerinde Eşit Ağırlık bölümlerinden tercih edecek olan adaylar "TM) ve (EA) 2022 Eşit Ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları neler? Eşit Ağırlık Bölümleri taban puanları kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Eşit Ağırlık taban puanları 2022.