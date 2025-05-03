Eşiyle ilişkisi olduğunu düşünüp perukla takip etmişti! Yönetici cinayetinde kameralar ‘tesadüf’ olmayanı gördü

Sanık, "Tesadüfen karşılaştık. Boğuşurken silah patladı" dese de kamera kayıtlarında cinayetin bir anda işlendiği belirlendi. Yönetici yürürken aldığı kurşunla yere yığıldı, 4 el daha ateş açıldı ve sanığın elindeki şemsiye ile koşarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de özel bir özel hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık (37), evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2023 yılının nisan ayında sokak ortasında işlenen cinayettin dakika dakika kronolojisi bilirkişi raporuyla mahkemeye yansıdı.

SAAT TAKİBİ, PERUK TEMİNİ

İddianameye göre, saldırgan olay yerine yüzünü şemsiye ile gizleyerek geldi, kimliğinin tespitine ilişkin çalışmalar sürerken Songül Işık isimli bir kadın, "Cinayeti eşim İzzet" işledi ihbarında bulundu. Mehmet Işık'ın komşuları olduğunu ancak kendisini tanımadıklarını ve eşinin kıskançlık problemi olduğunu söyledi. "Eşim 4 aydır onun giriş çıkış saatlerini peruk ve gözlük takarak takip ediyordu" dedi.

KAMERA KAYITLARI 'TESADÜF' OLMAYANI GÖRDÜ

Saldırgan İzzet Işık (44), eşiyle komşusunu bakışırken görüp ilişkileri olduğunu düşündüğünü öne sürdü. "Eve kamera da taktırdım. Eşim bu yüzden evi terk etti. Olay günü Mehmet Işık'la tesadüfen karşılaştık. Boğuşurken silah patladı" dese de kamera kayıtları cinayetin anlattığı gibi olmadığını ortaya çıkardı.

YÜRÜRKEN BİR ANDA ATEŞ EDİP KAÇMIŞ

Kayıtlara ilişkin bilirkişi raporunda, elinde çantası ile işe gitmek için yürüyen maktulün bir anda ateş edilmesi sonucu yere yığıldığı, yere yığıldığında 4 el silah ateşlenmesine benzeyen ışığın görüldüğü aktarıldı. Kamufle olmak için kafasına taktığı şapka ve elindeki şemsiye ile koşarak kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

6 AYLIK ARAYAN-ARANAN İNCELEMESİ

Mahkeme bu raporun ardından "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanığın telefonunu da incelemeye aldı. Suç tarihi ve 6 ay öncesi itibariyle arayan, aranan, mesaj dökümleri, baz istasyonlarının gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na(BTK) yazı yazılmasına karar verdi.