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Giriş Tarihi: 27.8.2023 22:59 Son Güncelleme: 27.8.2023 23:06

Eşiyle yakaladığı adamı öldürdü

Kırıkkale’de İ.Y., eşiyle yakaladığı Ahmet B.’yi tabanca ile vurarak öldürdü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Eşiyle yakaladığı adamı öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallelsi 1036. sokakta 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eşini Ahmet B.(43) evlerinde yakaladı. Bunun üzerine İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş açtı. Ahmet B., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Ahmet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyete giderek teslim olan İ.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşiyle yakaladığı adamı öldürdü
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