Eşiyle yakaladığı kişiyi öldürüp teslim oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, karısı H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. de gözaltına alındı. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.