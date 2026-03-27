Eski Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan son yolculuğuna dualarla uğurlandı

TBMM 22 ve 23'üncü dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili görevinde bulunan ve geçirdiği böbrek yetmezliği sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden Halil Aydoğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Dolmabahçe Camisi'ne getirildi. Aydoğan'ın eşi Havva, oğlu Erdem Aydoğan kızı Didem Aydoğan ile torunu Ali Rıza Aydoğan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ahmet Baha Öğütken, Eski Bakanlardan Veysel Eroğlu, Nurettin Canik, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ile eski milletvekilleri ve Vakıfbank emekli Ticari Krediler Müdürü İsmail Kantek, Mesut Güldal ile çok sayıda kişi katıldı. Hayati Yazıcı cenazede yaptığı konuşmada, "Aydoğan'ın güzel sözleri hak eden, çok samimi bir kardeşimizdi. İyi bir hafızdı. Aydoğan'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan'ın naaşı, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.