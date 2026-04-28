Haberler Yaşam Haberleri Eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan Yargıtay’da yargılanacak
Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:46

Eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan Yargıtay’da yargılanacak

FETÖ’nün yargı yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’a ilişkin dava dosyası Yargıtay’a sevk edildi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan Yargıtay’da yargılanacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 10 yıldır firari durumda olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan, 2 Mart'ta Çankaya'da yakalanarak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sakınan hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılmıştı. Mahkeme, sanığın statüsü gereği ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da yargılanması gerektiğini belirterek dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Eski Ankara Başsavcıvekili Şadan Sakınan Yargıtay’da yargılanacak
