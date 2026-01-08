Eski belediye başkan yardımcısı ölü bulunmuştu: Sır olayı katilin ‘kan izleri’ çözdü!

Vedat Yılmaz.

'BENİ VEDAT ÖLDÜRDÜ'

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Ali Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın hastane sağlık çalışanlarına, 'beni Vedat öldürdü' dediği öğrenildi.