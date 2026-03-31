Eski çalışan, banka müdürünü rehin aldı

İstanbulBeşiktaş'ta dün 10.30 sıralarında Muhammet S., (36) banka şubesine geldi. İçeriye giren şüpheli, banka müdürü Özlem G.E.'nin (40) boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.'ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler saldırganı ikna etti. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.'ye (25) âşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.