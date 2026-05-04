Eski çalışan tarafından öldürüldü

Olay, önceki gün Kozan'ın Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce çalıştığı işten ayrılan N.G., yanında bir kişiyle birlikte işyerindeki yönetici konumunda çalışan Alican Gündüz'ün evine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında N.G., tabanca ile Gündüz'ü vurup olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah sesleri duyan Alican Gündüz'ün kuzeni R.G., yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alican Gündüz'ün kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gündüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana adli tıp kurumuna kaldırıldı.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Polis ekipleri Alican Gündüz'e apartman önünde park halindeki iş yerine ait aracının dört lastiğinin kesildiği tespit edildi. Saldırının ardından kaçan cinayet şüphelisi N.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için polis ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı.