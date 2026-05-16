Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Özgür Özel’in istifa etmesini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde sular durulmuyor. Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Genel Başkan Özgür Özel'in sosyal medyadan yaptığı "Hodri meydan" paylaşıma çok sert bir yanıt vererek Özel'i istifaya çağırdı. Partinin "kirli ve kriminal yapılarla" anıldığını iddia eden Ağaç, Özgür Özel'e yönelik eleştirilerinde, "Sorumluluğunuzu kabul edin. Bu saatten sonra CHP'ye yapabileceğiniz en büyük iyilik istifa etmektir" ifadelerini kullandı.



AĞAÇ: "PARTİNİN ÖZ EVLATLARINI PARTİDEN KOVDUNUZ, PARTİ ADETA PARÇALANDI"



Bedri Ağaç; Özgür Özel'in, "Bu kadar saldırı, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikasti… Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, hodri meydan! Çıkın karşımıza; millet size mi inanıyor, bize mi güveniyor görelim. Milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamayacaksınız!" şeklindeki paylaşımına cevap verdi.



BEDRİ AĞAÇ, ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİREREK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:



"Yolsuzluk ve ahlaksızlıklarla, suç ve suçlu ile araya mesafe koyamadınız, nefsinize yenik düştünüz, akla hafsalaya gelmeyecek kirli ve kriminal yapılar ve işlerle 103 yıllık ulu çınarın adının bir arada anılmasına sebep oldunuz; namuslu, temiz ve dürüst partililerin başını yere eğdirdiniz."

"Seçtiğiniz Belediye Başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlarının durumu ortada. 18 Belediye Başkanı AKP'ye katıldı. Örgütler, taban, partililer ve sade seçmen bir birinden koptu, ayrıştı ve uzaklaştı. Ne kadar partiye söven sayan devşirme varsa partiye katarken; partinin öz evlatlarını partiden kovdunuz, parti adeta parçalandı.Artık 'mesaj atma', konuşma ve kitleleri uyutma zamanı geçti. Sorumluluğunuzu kabul edin, istifa diye bir mekanizma olduğunu hatırlayın. Bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisine yapabileceğiniz en büyük iyilik bence budur."

