Eski CHP ilçe başkanı, ’rüşvet’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 15.11.2025 19:22

Antalya'nın Serik ilçesinde CHP eski ilçe başkanı Y.E., hakkında başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E. suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ziraat mühendisi Y.E.'nin 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.

