Eski eltisi çocuklarını kuyuya atmıştı; Elif kocası tarafından öldürüldü

EYLÜL, 'ANNE' DİYE SESLENİCE BULUNMUŞTU

Daha önce Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan çiftin 2016 yılında, o dönem 7 yaşında olan kızı Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı. Kamil Turan'ın boşanmasında rolü olduğunu düşünen Rükiye Tülay, kuyunun üzerini de taş ve samanla kapatmıştı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, "Anne" diye seslenince kardeşler bulunmuştu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenmiş, Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu olayın ardından çiftin Balıkesir'in Edremit ilçesine taşındığı belirtildi.

Jandarma, olayın ardından Şenol Turan'ın yakalanması için çalışma başlattı.