Haberler Yaşam Haberleri Eski eş dehşet saçtı! Eski eşini ve kızını tüfekle öldürüp, teslim oldu
Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:02 Son Güncelleme: 30.12.2023 10:16

Eski eş dehşet saçtı! Eski eşini ve kızını tüfekle öldürüp, teslim oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 44 yaşındaki Bekir Doğan, ayrıldığı eski eşi 39 yaşındaki Ayşe Gezer ve kızı 19 yaşındaki Gözde Nur Doğan’ı tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı daha sonra suç aleti silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

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Eski eş dehşet saçtı! Eski eşini ve kızını tüfekle öldürüp, teslim oldu

Olay, ilçeye bağlı Ulukapı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sabah erken saatlerinde boşandığı eşinin yaşadığı eve gelen Bekir Doğan, henüz belirlenemeyen nedenle eski eşi Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ı tüfekle vurdu. Katil zanlısı Doğan daha sonra silahla birlikte polis merkezini gederek teslim oldu. Eşini ve kızını vurduğunu söylemesi üzerine adrese giden ekipler anne ve kızını kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cenazeleri olay yeri incelemelerini ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katil zanlısı Bekir Doğan'ın sorgusu ise sürüyor.

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Eski eş dehşet saçtı! Eski eşini ve kızını tüfekle öldürüp, teslim oldu
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