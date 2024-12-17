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Giriş Tarihi: 17.12.2024 19:23

Eski eşine çarpıp kaçmıştı: Kıskıvrak yakalandı!

Samsun’un Bafra ilçesinde eski eşine yolda yürüdüğü sırada arkadan çarpıp ağır yaralayan 36 yaşındaki Mustafa Aslan olay yerinden hızla kaçtı. Şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

DHA
Eski eşine çarpıp kaçmıştı: Kıskıvrak yakalandı!

Olay, dün Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'ye yolda yürüdüğü sırada eski eşi Mustafa Aslan, otomobiliyle çarparak kaçtı. Yaralanan genç kadın çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.B., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Mustafa Aslan'ı İshaklı Mahallesi'nde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski eşine çarpıp kaçmıştı: Kıskıvrak yakalandı!
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