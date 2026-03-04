Eski eşini 55 bıçak darbesiyle katleden katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

Olay, 2 Kasım 2024'te merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşandı. Fatih Uluşan 2023 yılında çekişmeli olarak boşandığı çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı'lı aracıyla evinden aldı. Daha sonra Kalaycı'yı kendisine ait tarlaya götüren Uluşan, genç kadını 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesi ile katletti. Aynı bıçakla kendisine de zarar veren Kalaycı, tedavisinin ardından tutuklandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uluşan hakkında 'tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Fatih Uluşan, aileler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Son sözü sorulan Uluşan, "Çok pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi. Mahkeme Uluşan'ı hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.