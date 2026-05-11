Eski eşini av tüfeğiyle vurdu

Olay, Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K. isimli şahıs, sokakta karşılaştığı eski eşi Feride Karakaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K., yanında bulunan av tüfeğiyle Karakaya'ya ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Feride Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Hüseyin K., polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.