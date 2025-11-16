Eski eşini darp edip, erkek arkadaşını öldürmüştü: 1 tutuklama, 6 adli kontrol

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi ve Harman Sokak civarında 13 Kasım'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, 34 yaşındaki Burak E., boşandığı eşi M.K.'yı darp etmiş, ardından iddiaya göre M.K.'nın ilişki yaşadığı Ercan K.'yı aracında yakalayarak defalarca bıçaklamıştı.
Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Ercan K., otomobiliyle kaçmaya çalışmış, ancak yaklaşık 500 metre ileride park halindeki bir araca çarparak durmuştu. Olayda M.K. ve Ercan K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ercan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 TUTUKLAMA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçan Burak E.'nin İstanbul'a gittiği tespit edildi. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla Burak E. ile birlikte olaya karıştığı ya da yardım ettiği belirlenen toplam 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.