Eski eşini darp edip, erkek arkadaşını öldürmüştü: 1 tutuklama, 6 adli kontrol

Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Ercan K., otomobiliyle kaçmaya çalışmış, ancak yaklaşık 500 metre ileride park halindeki bir araca çarparak durmuştu. Olayda M.K. ve Ercan K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ercan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.