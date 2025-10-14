Eski eşini evinin önünde kurşun yağmuruna tutmuştu: Caninin yargılanmasına devam edildi!





Baba ve oğulun yargılanmasına devam edildi. Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı ile tutuksuz sanık B.A. Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ile yakınları ve taraf avukatlar katıldı. Taraf avukatların beyanda bulunduğu duruşmada konuşan Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, katil zanlısı Hacı Ömer Alçı'nın tahliye olan koğuş arkadaşı üzerinden ölüm mesajları aldığını iddia ederek "Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı alsın" dedi.



Tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, hakkındaki iddiaları kabul etmediği ifade ederek "Söylenenleri kabul etmiyorum. Pişmanım, bunun pişmanlığını yaşıyorum" dedi. Duruşmayı 23 Aralık'a erteleyen mahkeme heyeti, Sedat T.'nin sağlık durumuna ilişkin rapor talep etti. Sonraki duruşmada bir tanığın dinleneceği bildirildi. Hüsne Topal'ın ailesinin avukatı Perihan Ceviz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanığın bazı koğuş arkadaşları üzerinden Topal ailesini tehdit ettiğini savunarak şöyle dedi: "Celse çeşitli eksiklikler sebebiyle 23 Aralık'a ertelendi. Celse arasında bazı gelişmeler yaşandı. Sanık tahliye olan koğuş arkadaşları üzerinden müvekkillere çeşitli tehditler iletmeye başladı. Bu tehditlerden bazıları, 'Hüsne'yi sokak ortasında nasıl öldürdüysem sizleri de öyle öldüreceğim' şeklinde, dolayısıyla bununla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunacağız"