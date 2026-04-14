Eski eşini fakülte önünde katletmişti: O caniden pişkin savunma!

F.E., F.K.'nın olayla ilgili kendisine gönderdiği videoyu silmediğini polise teslim ettiğini belirtti. F.E., kendisinin olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Meliha Keskin'nin babası İ.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Adaletinize güveniyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Meliha Keskin'in ablası M.K.Ç. de, "Yıllarca böyle bir olay gelmesin diye uğraştık ama bu caniye engel olamadık" diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Meliha Keskin ve yakınları adına duruşmaya katılan avukatlar sanık F.K.'nin suçtan kurtulmaya çalıştığını belirtirken, tanık olarak dinlenen F.E. hakkında da suç delillerinin karartılması, suçu bildirmeme ve yalan ifade vermekten soruşturma açılmasını talep etti.



"RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİLDİ"



Sanık F.K. ise savunmasında boşandığı eşi ve ailesinin kendisini psikolojik olarak bitirdiklerini belirterek, "Ruh sağlığım yerinde değildi" dedi. Eski eşinin ailesinin kendisini tehdit ettiğini belirten F.K., berber arkadaşı S.Ç.'nin de bu olaya tanık olduğunu ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Kendi oğlunun da yalan söylediğini ifade eden F.K., "Babamın mal varlığına çöktüler. Yalan söylüyorlar" dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti F.K. ve avukatının yeniden akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenmesini reddederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.