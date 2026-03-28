Eski eşini öldürüp canına kıydı

İzmir'de boşandığı eşi 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu'yu (34) tabanca ile vurarak öldüren Uğur Baycan (37) aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Havva Çubukçu ile evine gelen eski eşi Uğur Baycan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek sokağa taşan kavgada Uğur Baycan, eski eşi Havva Çubukçu'ya sokak ortasında ateş ederek kaçtı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çubukçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Baycan'ın ise suç aleti tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi. Havva Çubukçu ve Uğur Baycan'ın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.