Eski eşini öldürüp intihar etti

Olay, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşil alanda tartışmaya başlayan İsmet Dalmış (35) , eski eşi Şükran Dalmış'a kurşun yağdırdı. Şükran Dalmış silahlı saldırı sonrasında yere yığılırken, İsmet Dalmış ardından kendi kafasına sıkarak hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Şükran Dalmış ilk müdahale yapılmasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.