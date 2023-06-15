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Giriş Tarihi: 15.6.2023 22:49 Son Güncelleme: 15.6.2023 22:57

Eski eşini öldürüp intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) yanındaki tabancayla öldüren İsmet Dalmış (35) cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. İsmet Dalmış olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Ali ERBAŞ
Eski eşini öldürüp intihar etti

Olay, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşil alanda tartışmaya başlayan İsmet Dalmış (35) , eski eşi Şükran Dalmış'a kurşun yağdırdı. Şükran Dalmış silahlı saldırı sonrasında yere yığılırken, İsmet Dalmış ardından kendi kafasına sıkarak hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Şükran Dalmış ilk müdahale yapılmasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski eşini öldürüp intihar etti
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