Eski eşini sokak ortasında öldürmüştü! İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bodrum'un Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta 24 Temmuz 2025'te saat 16.30 sıralarında Hacı Ömer Alçı (46), 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın (36) evine gitti. Ev önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Alçı, Topal'ı darp etti. Topal'ın yardım çağrıları üzerine olay yerine gelen arkadaşı Sedat Tüter (43), Alçı'yı durdurmak istedi. Bu sırada Alçı, tabancasını çıkararak eski eşi Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, Alçı olay yerinden otomobille kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sedat Tüter ise yaralı olarak kurtarıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Hacı Ömer Alçı'nın olayda kullandığı silahı sakladığı belirlenen oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Alçı ve oğlu tutuklanırken, Bedirhan Alçı geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Deprem sonrası Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Hüsne Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, Hacı Ömer Alçı için eski eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Oğlu Bedirhan Alçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle yargılanacaktı, ancak mahkeme dosyanın ana dava ile ayrılmasına karar verdi.

İddianamede, Alçı'nın olay öncesinde Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü ve Topal'ı tehdit ettiği bilgisi yer aldı. Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında, Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp raporu dosyaya ulaşmadığı için Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemi ayrı bir dosyada yargılanacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

6'ıncı duruşmada sanık Hacı Ömer Alçı, son sözlerinde "Öldürme kastım olmadı, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, Alçı'yı kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve cezada indirim yapılmadığını açıkladı.