Eski eşini sokak ortasında vurdu

Giriş Tarihi: 17.05.2026

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya'nın merkez Erenler ilçesine yaşayan İ.Y. (47), önceki gün akşam saatlerinde, ayrıldığı eşi Ç.K. (41) ile Yunus Emre Parkı yanındaki sokakta karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran İ.Y., eski eşine ateş etti. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli İ.Y.'nin bir kaldırımda oturarak polis ekiplerini beklediği ve teslim olduğu öğrenildi.

