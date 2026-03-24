Eski eşinin evinin önüne gitti: Komşular sopayla dövdü! Olay anı kamerada...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:15

Malatya'da E.T., evinin önüne gidip tartıştığı eski eşi H.A.’nın komşuları tarafından sopayla dövüldü. Cep telefonuyla görüntülenen olaya ilişkin 2’si kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. boşandığı H.A adlı kadının evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı.

Yaşananlar mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

