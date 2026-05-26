Eski eşinin yaşadığı evde yangın çıkardı

Giriş Tarihi: 26.05.2026 02:38

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski eşinin yaşadığı evinde benzin dolu şişe atarak yangın çıkardı. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

DHA
Olay, saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1'inci Cumhuriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.'nun (43) oturduğu eve geldi. Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, olay sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

