Eski gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı!

Çaycuma ilçesinde aynı evde yaşamaya devam ettiği eski gelinini öldüren 71 yaşındaki H.D çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki H.D, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü. Olay, saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak kayınpederi ile beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Aynı evde yaşamaya devam ettiği eski gelinini öldüren 71 yaşındaki H.D çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.