Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem’deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...

Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında sabaha karşı saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Cemil Arslan ile eşi Hatice ve kızı Şeyma Arslan'ın yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangından kurtulmak isteyen Cemil ve Hatice Arslan çifti çatıya çıktı. Alevlerin çatıya doğru ilerlemesi üzerine demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı.
EŞİ HAYATINI KAYBETTİ KENDİSİ YARALANDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Cemil Arslan ile kızı Şeyma Arslan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri daire uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının üçlü prizden kaynaklandığı belirtildi.
TANIKLAR OLAYI ANLATTI
Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi. Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi' diye konuştu.
İBB'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
Yangında evi eşini kaybeden Cemil Arslan'ın, 1995 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde denetçilik, müdürlük, daire başkanlığı yaptığı, BELBİM, BİMTAŞ ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunduğu öğrenildi. Cemil Arslan halen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği koltuğunda oturuyor. Yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.