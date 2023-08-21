Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem’deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi. Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi' diye konuştu.