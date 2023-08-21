Haberler Yaşam Haberleri Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem'deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...
Giriş Tarihi: 21.8.2023 11:16 Son Güncelleme: 21.8.2023 11:16

Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem'deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...

İstanbul Kadıköy'de yangın faciası yaşandı. 1995'te girdiği İBB'de üst düzey görevlerde bulunan, Ulaşım AŞ, BELBİM AŞ, BİMTAŞ gibi İBB iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan, halen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan'ın evinde yangın çıktı. Cemil Arslan ve eşi Hatice Arslan teras balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Alevlerin yaklaşması üzerine demir korkuluktan aşağı sarkan çift, daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Bahçedeki çardaka düşen Cemil Arslan yaralı kurtuldu ancak zemine düşen eşi hayatını kaybetti. Kızları Şeyma Arslan ise yangının kontrol altına alınmasıyla merdivenle aşağı inmesine rağmen dumandan etkilendi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem’deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...

Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında sabaha karşı saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Cemil Arslan ile eşi Hatice ve kızı Şeyma Arslan'ın yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran yangından kurtulmak isteyen Cemil ve Hatice Arslan çifti çatıya çıktı. Alevlerin çatıya doğru ilerlemesi üzerine demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı.

Cemil Arslan binanın bahçesinde bulunan çardağın üzerine düşerek yaralanırken zemine düşen 50 yaşlarındaki eşi zemine düştü. Yoğun dumandan etkilenen Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ KENDİSİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hatice Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Cemil Arslan ile kızı Şeyma Arslan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri daire uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının üçlü prizden kaynaklandığı belirtildi.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi. Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi' diye konuştu.

İBB'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Yangında evi eşini kaybeden Cemil Arslan'ın, 1995 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde denetçilik, müdürlük, daire başkanlığı yaptığı, BELBİM, BİMTAŞ ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunduğu öğrenildi. Cemil Arslan halen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği koltuğunda oturuyor. Yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Eski İBB üst düzey yöneticisinin eviymiş! Acıbadem'deki yangında demir korkuluktan aşağı atlamıştı...
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