Haberler Yaşam Haberleri Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın öldürülmüştü: Şüpheli tutuklandı! Meğer cinayet esnasında...
Giriş Tarihi: 15.01.2026 15:24 Son Güncelleme: 15.01.2026 15:25

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30), tutuklandı.

DHA Yaşam
Olay, dün sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

