Eski iş arkadaşına kurşun yağdırmıştı, cinayetin sebebi belli oldu!

SABAH, Beydağ ilçesindeki korkunç cinayetle ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Sercan D.'nin cinayeti işleyebilmek için 513 kilometre yol kat ederek görev yaptığı Ümraniye'den Beydağ'a geldiği ortaya çıktı. Sercan D.'nin Muğla Datça'da Selman Başer ile aynı ilçede görev yaptıkları husumetlerinin 10 ay önce aralarında lojman yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi. Sercan D.'nin Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanda kaldığı, bir öğretmenin Sercan D.'nin kaldığı lojmana geçmek istediği, Selman Başer'in de Sercan D.'ye 'Kaldığın lojman il milli eğitim müdürlüğüne ait olduğu için buraya bir öğretmen geçmek istiyor. Lojmanı boşalt' dediği anlaşıldı. Sercan D.'nin 1 ay zaman istediği ancak bu süreçte ikilinin arasında bir husumet oluştuğu belirlendi.

BOĞUŞMA SIRASINDA PARMAKLARIYLA KÖR ETMİŞ

Aralarında husumet oluşan ikilinin 10 ay önce Datça'da mesai sonrası yumruklu kavga yaptıkları, Sercan D.'nin Selman Başer'e sert bir yumruk attığı, daha sonra boğuşma esnasında Selman Başer'in parmaklarını Sercan D.'nin gözüne soktuğu öğrenildi. Sercan D.'nin bu nedenle boğuşma sırasında Selman Başer'in parmaklarını gözlerine sokması nedeniyle birini kaybettiği, diğerinin de büyük oranda görme kaybı olduğu, yüzde 20 gördüğü belirtildi. 10 ay önce yaşanan bu olayın ardından Selman Başer'in tutuklanarak bir süre cezaevine kaldığı, tahliye olduktan sonra tayininin Muğla Datça'dan İzmir Beydağ'a çıktığı, Sercan D.'nin ise hastanede tedavi görüp taburcu olduktan sonra tayininin Muğla Datça'dan İstanbul Ümraniye'ye çıktığı bildirildi.

OLAY

25 Aralık günü sabah saat 09.00 sıralarında Beydağ ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki devlet kurumunda meydana gelen olayda, yaklaşık 2 ay önce buraya tayin olarak göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen husumetlisi Sercan D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sercan D. Başer'e 11 el ateş etti. Başer hayatını kaybederken, polis şüpheli Sercan D.'yi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Sercan D. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.