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Giriş Tarihi: 2.1.2025 11:01 Son Güncelleme: 2.1.2025 11:12

Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik asılsız sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara’da gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da gözaltına alındı.

UZUN'UN İFADESİ ALINACAK

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uzun'un, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul'a sevk edileceği ya da SEGBİS üzerinden ifade vereceği öğrenildi. Soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
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