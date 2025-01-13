Eski karı-kocanın velayet savaşı

Konya'da yaşayan inşaat mühendisi İ.Ö. (30) ve yine kendisi gibi mühendis olan M.Ö. (31), bir yıl önce boşandı. Çiftin 7 yaşındaki müşterek çocukları M.Ö.'nün geçici velayeti de anlaşma üzerine anneye verildi. Baba İ.Ö. ise geçen ekimde eski eşinin evde başkalarıyla alkol ve uyuşturucu kullandığı, çocuğuna şiddet uyguladığı yönünde bazı fotoğrafları da kanıt olarak sunup mahkemeye başvurdu. Konya 1. Aile Mahkemesi bunun üzerine geçici velayetin babaya verilmesine ve anne hakkında da 3 ay tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

BABAYA NAFAKA BAĞLANDI

Bu süre içerisinde uyuşturucu testine tabi tutulan anne M.Ö.'nün testleri negatif çıktı. Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen anne hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi. Tüm bunlara rağmen baba, avukatı aracılığıyla 10 Ocak'ta biten tedbir ve geçici velayet kararının uzatılması yönünde yeniden mahkemeye başvurdu. Aynı mahkeme anne hakkındaki iddialarının kanıtlanamamış olmasına rağmen yine 3 ay süreyle çocuğun geçici velayetinin babaya verilmesine ve anne hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti. Ayrıca, annenin eski eşine her ay 3 bin TL nafaka ödemesini de kararlaştırdı.





KAYINPEDERİN DE 7 YIL HAPSI İSTENDİ

M.Ö. ise kendisine ait fotoğrafları izinsiz olarak tabletten alıp, velayetle ilgili dosyaya koyduran eski kayınpederi A.Ö. (56) hakkında suç duyurusunda bulundu. A.Ö.'nün, fotoğraflardan bazılarını kadının annesine, ağabeyine, ablasına ve eniştesine atarak hakaret dolu cümleler kullandığı belirtildi. A.Ö. hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.