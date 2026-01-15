Eski karısını öldüren kocanın bahanesi aldatma!

Gaziantep'te geçen yıl parkta eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 39 yaşındaki Fatma Köklü'nün davasında, cinayet zanlısı eski koca, hakim karşısına çıktı. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına maktulün ailesi, avukatları ile sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada maktul Fatma Köklü'nün çocukları da tanık olarak dinlendi.

Köklü'nün ilk eşinden olan kızı K.A., "Ben küçük yaştayken annem sanıkla evlendi. Kendisi beni hiç istemiyordu. O nedenle annemle sürekli tartışırlardı ve anne sürekli döverdi. Boşandıktan sonra annemi sürekli arayıp taciz ediyor, 'yüzüne kezzap atacağım, seni öldürmesem bile sakat bırakacağım' diyordu. Sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" derken sanıkla evliliğinden olan ve sanığın ailesinin yanında kalan 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kızı ise annelerinin babalarını aldattığını iddia etti.

Duruşmada söz verilen Mehmet Yeter, "Eşimle aramızda biraz yaş farkı vardı. Eşimi seviyordum. Evliliğimiz çok güzel gidiyordu. Son dönemde eşim değişmeye ve beni beğenmemeye başladı. Çevresindekiler 'sen gençsin, güzelsin, bu yaşlı adamla ne işin var' diyorlarmış. O da bu sözlerden etkilenip beni aldattı. 2023 yılında başka bir adamla evlendi. Telefonda erkeklerle olan mesajını buldum. Abilerini gönderdim. Amacım öldürmek değildi" diye kendisini savundu. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

20 Ocak 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) kendisinin yanında kalan 2 kızıyla ilgili görüşmek için parkta buluşmuş, aralarında çıkan tartışma sonrasında yanındaki tabanca ile Köklü'nün kafasına ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Fatma Köklü, 9 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olay günü 11 ve 12 yaşlarındaki 2 kızına "Bugüne annenizi öldüreceğim" dediği iddia edilen Yeter, saklandığı bir köyde yakalanmıştı.